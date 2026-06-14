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Ardèche : Sarah, 14 ans, a disparu depuis près de 2 mois, sa famille demande d’accélérer les recherches

Le palais de Justice de Privas, devant lequel la famille de la disparue s'est réunie pour réclamer des avancées dans l'enquête. [Jean-Philippe KSIAZEK / AFP]
Par Antoine Sabatier
Publié le - Mis à jour le

Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration de mineur suite à la disparition de Sarah, 14 ans. La jeune Ardéchoise n’a plus donné signe de vie depuis 56 jours. Sa famille, inquiète, demande d'accélérer les recherches.

La jeune Sarah, 14 ans, a disparu depuis le 20 avril 2026. Elle a été vue pour la dernière fois quittant le Foyer de l’enfance de Privas (Ardèche), accompagnée d’un homme de 28 ans. Sans trace d’elle depuis, le parquet d’Avignon a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration d’un mineur de 15 ans.

La famille de l’adolescente est sans nouvelles de Sarah depuis maintenant 56 jours. Samedi 13 juin, ses proches se sont rassemblés devant le palais de justice de Privas pour réclamer des réponses sur sa disparition.

D’après sa grand-mère, elle avait quitté le domicile de sa mère où elle vivait le 3 avril dernier, avec «un homme très violent» âgé de 28 ans. Suite à quoi elle avait alors été placée dans le foyer à Privas, qu’elle a quitté le 20 avril sans donner de nouvelles.

L’Assistance et Recherche de Personnes Disparues (ARPD) a ouvert un dossier avec un avis de recherche. Il est demandé d’appeler le 07.70.17.93.66 pour tout renseignement la concernant. La police poursuit les investigations de son côté.

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Âgée de 14 ans, elle fait 1,60m et est assez mince. Elle a de longs cheveux châtains avec des mèches rouges et les yeux bleus. Elle porte un appareil dentaire et est probablement toujours accompagnée de l'individu en question.

Faits diversdisparition inquiétanteadolescentArdèche

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