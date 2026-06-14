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Clermont-Ferrand : un jeune homme poignardé à mort lors d’un affrontement entre une dizaine d’individus

Deux des protagonistes de cette bagarre ont été blessés à l'arme blanche. L'un d'entre eux est décédé plus tard des suites de ses blessures. [© Philippe HUGUEN/AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), un jeune homme est mort des suites de coups de couteau ce samedi 13 juin au soir. Les faits ont eu lieu en centre-ville.

Un nouveau drame. Un homme d'une vingtaine d'années a trouvé la mort samedi soir à Clermont-Ferrand lors d'une rixe, a-t-on appris dimanche de source policière. 

Deux des protagonistes de cette bagarre ayant concerné une dizaine de personnes vers 22h30, ont été blessés à l'arme blanche. L'un d'entre eux est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Les faits se sont produits Place des Carmes Dechaux, un secteur proche de la gare, siège historique du géant du pneumatique Michelin qui y a encore des bureaux.

Deux personnes ont été interpellées. Les auditions sont en cours pour établir les circonstances, a précisé une autre source policière.

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Le parquet de Clermont-Ferrand, saisi de l'enquête, devrait communiquer davantage de détails au cours de la journée de dimanche.

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