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Yvelines : un jeune homme de 19 ans mis en examen et placé en détention provisoire pour viols et agressions sexuelles

L'interpellation du jeune homme a eu lieu à Bougival. [© Adobe Stock]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen et écroué mercredi pour viols et agressions sexuelles sur dix jeunes filles entre 2021 et 2023, âgées à l'époque des faits de 14 à 15 ans, a-t-on appris ce dimanche.

Ce dimanche 14 juin 2026, le parquet de Versailles a indiqué à l'AFP qu'un jeune homme de 19 ans a été mis en examen puis placé en détention provisoire mercredi pour viols et agressions sexuelles. Selon une source policière, les faits datent de juin 2021 à mars 2023 et concernent dix jeunes filles, âgées à l'époque de 14 à 15 ans.

Le meurtre de Lyhanna encore dans toutes les têtes

L'interpellation du jeune homme a eu lieu à Bougival, une petite ville des Yvelines située à environ six kilomètres au nord de Versailles, d'après cette même source. Une mise en examen qui intervient après le fiasco judiciaire lié au meurtre de Lyhanna.

La petite fille de 11 ans a été retrouvée morte le 4 juin dernier dans le Gers, après avoir disparu quelques jours plus tôt. Le principal suspect, Jérôme Barella, avait fait l'objet de plusieurs signalements et plaintes pour des violences sexuelles sur mineures, sans être inquiété.

Sur le même sujet Meurtre de Lyhanna : qu’est-ce que la «Sarah’s Law», le dispositif britannique dont Edouard Philippe veut s’inspirer ? Lire

Ainsi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait ordonné aux policiers et aux gendarmes de passer en revue toutes les procédures pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs d'ici le 14 juillet, soit environ 70.000 dossiers.

Yvelinesmise en examendétentionViolAgression sexuelle

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