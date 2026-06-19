Achraf Hakimi : le footballeur marocain sera jugé pour viol

Quasiment un mois après s’être présenté devant la justice pour contester son renvoi en procès, l’international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi sera jugé pour viol devant une cour criminelle. La décision a été rendue ce vendredi par la cour d'appel de Versailles

La décision est tombée. Alors qu’Achraf Hakimi dispute actuellement la Coupe du monde avec le Maroc, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant une cour criminelle pour viol, suivant la décision prise par le juge d’instruction fin février et dont l’intéressé avait fait appel.

Vers une requalification des faits ?

C’est dans le cadre de ce même dossier que le joueur du PSG s’était présenté le 22 mai dernier devant la justice afin de contester son renvoi en procès pour viol et de demander un «non-lieu» après l’appel qu’il a interjeté le 25 février.

La décision que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles doit rendre ce jour est importante pour la suite de la procédure. Concrètement, si l’appel d’Achraf Hakimi est rejeté et que les faits ne sont pas requalifiés en une autre infraction, l’international marocain sera jugé par la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

L’affaire remonte à l’année 2023. A l’époque, vers la fin de février de la même année, une jeune femme s’était rendue dans un commissariat du Val-de-Marne, déclarant avoir été violée, sans porter plainte.

Aux policiers, elle avait indiqué avoir fait connaissance avec Achraf Hakimi en janvier sur le réseau social Instagram et s’être rendue chez lui dans un VTC commandé par l’arrière-droit du PSG. Ce dernier l’aurait ensuite embrassée et aurait commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer, selon une source

«Je me sens tranquille»

La plaignante ajoutait qu’elle était parvenue à le repousser et précisait qu’une amie, contactée par SMS, était venue la récupérer. De ce fait, en mars 2023, le joueur du PSG avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Mais celui-ci a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.

«Je sais que cette accusation est fausse. Je me sens tranquille et je suis concentré pour la suite. Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice», s'est défendu Achraf Hakimi en avril 2026.

L’avocate du joueur, Me Fanny Colin, avait même dénoncé une «tentative de racket» à l’encontre de son client.

A la suite de son renvoi de son client devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine en février 2026, Me Fanny Colin avait dénoncé le fait qu’un procès puisse être ordonné «en présence d’une accusation qui repose sur la seule parole d’une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations, qui a refusé tous les examens médicaux et recherches ADN, qui a refusé l’exploitation de son téléphone portable, qui a refusé de donner le nom d’un témoin clé».