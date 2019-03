Pain au chocolat ou chocolatine ? Le choix des Français dévoilé

Comment nommer la viennoiserie préférée des Français ? Avec son sondage réalisé par Ifop, la Fédération française des Entreprises de Boulangerie (FEB) tente de mettre fin au débat. Et le résultat est sans appel.

Une large majorité des personnes (84%) ont plébiscité l'appellation «pain au chocolat», contre seulement 16% des sondés qui ont voté pour «chocolatine», selon les résultats publiés jeudi 7 mars.

Mais le clivage géographique entre le Sud-Ouest et le reste de la France subsiste, puisque 63% des Aquitains et 47% des Occitans ont voté pour le nom «chocolatine».

Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, entre le 28 février et le 1er mars.