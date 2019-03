Christian Etchebest s’attable au Club, face à la tour Eiffel

Avec sa vue panoramique époustouflante sur la Seine et la tour Eiffel, le restaurant le Club jouit d’une situation en or. Mais ce n’est pas son seul atout.

Le célèbre chef béarnais Christian Etchebest, chantre de la bistronomie, est à l’origine de la carte, à la fois gourmande et délicate.

Perché à l’étage de l’embarcadère de la Compagnie des Bateaux Mouches sur les quais du port de la Conférence, le Club est un restaurant qu’il faut connaître. Sa situation à l’écart du tumulte parisien en fait une adresse encore confidentielle. Pourtant il est accessible à pied depuis le métro. Encore mieux, on peut s’y rendre en voiture et profiter d’un parking gratuit.

[@Maylis Devaux]

Passé l’accueil, un escalier en colimaçon donne accès à la vaste salle du restaurant qui présente une belle hauteur de plafond. Les tables sont espacées et cernées de fauteuils club tout confort. Mais c’est la vue panoramique qui attire irrémédiablement l’œil. On admire la Seine. Quand la nuit tombe et que la dame de fer scintille de mille feux, le spectacle vaut son pesant d’or.

La carte a donc été établie par Christian Etchebest mais c’est le jeune chef Romain Casas, originaire de Pau, qui est chargé de la mettre en musique. A 26 ans, il a fait ses gammes au «Carré des Feuillants», (alors 2 étoiles au Guide Michelin) auprès du chef Alain Dutournier.

[@Maylis Devaux]

Ses assiettes ont une présentation particulièrement soignée à l’instar du velouté d’artichaut avec ses huitres pochées et ses généreux copeaux de parmesan. En plat, la pêche du jour est recouverte d’une délicieuse croûte de chorizo (on reconnait là la prédilection d’Etchebez pour la viande de porc).

Pour les végétariens, le tajine de légumes avec ses belles olives de Kalamata est parfaitement appétissant. La formule entrée+plat+dessert est à 45€ le midi comme le soir.

[@Frederic Piau]

A noter, un beau chariot de fromages (+3€ sur la formule) est proposé pour clore ce bon repas. Il s’achèvera comme il a commencé : en contemplant la vue sur la Seine.

Restaurant le Club, Port de la Conférence, Paris 8e

Déjeuner et dîner du mardi au samedi de 12h30 à 14h & De 19h30 à 23h

Brunch tous les dimanches de 11h à 15h