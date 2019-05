Du cidre en pression à déguster à Paris

Le cidre en pression le Mauret, à base de pommes et de poires, est disponible à la carte dans plusieurs établissements à Lille mais aussi à Paris. Deux nouvelles gammes sont à découvrir sur la Foire de Paris.

Les lillois Romain et Maxime ont créé le Mauret en 2016. C’est lors d’un voyage en Australie en 2013 que Romain découvre le «Cider», un cidre à la pression plus sucré et alcoolisé qu’un cidre classique. À son retour en France, lui et Maxime reprennent ce concept et lancent un cidre demi-sec 100 % naturel avec cinq variétés de pommes de Normandie et un peu de poire. Et pour le côté pétillant, ils lui ajoutent du CO2.

© Cidre Mauret

Un coffret Mauret découverte (30 euros) propose quatre bouteilles Mauret selon cette recette et quatre bouteilles «Mauret’o» avec des arômes de menthe, rhum et citron vert. Ces deux gammes sont aussi disponibles chacune en pack de douze bouteilles de 33 cl (35 euros) et peuvent se marier à des cocktails comme le «Fuji» à base de sirop de cannelle ou encore le « Sikera » avec son jus de citron vert.

© Cidre Mauret

Les deux lillois présentent jusqu’au 8 mai à la Foire de Paris deux nouveautés : un cidre à la fleur de sureau et un cidre bio extra brut. Ils espèrent, grâce à l’événement, se faire connaitre davantage du grand public et créer de nouvelles collaborations avec des établissements parisiens. «On travaille déjà avec le Corcoran’s, le bar geek du Player One et le Long Island Café de Rueil-Malmaison. On est aussi en négociations avec les Galeries Lafayette.» confie Romain.

Les deux nouvelles gammes du cidre le Mauret. © Cidre Mauret

Plus de 60 établissements lillois comme les bars «L’Gaiette», «La Mousse Touch’» ou des restaurants gastronomiques comme «l’Hermitage Gantois» proposent à la carte le cidre Mauret, en pression et en bouteille.

Malgré des débuts compliqués pour faire distribuer le Mauret, c’est l’Euro 2016 avec la venue des Anglo-Saxons qui a permis à Romain et Maxime de booster leurs ventes et leur visibilité.

Ces derniers ouvriront aussi une boutique fin mai à Cappelle-en-Pévèle, à côté de Lille, avec une partie show-room pour présenter et vendre leurs gammes. Pour ce projet, ils ont réalisé une levée de fonds de 80 000 euros leur permettant de financer leurs deux nouveaux cidres à venir mais aussi d’acheter 500 fûts supplémentaires.

Coffret Mauret Découverte (8 bouteilles + 2 verres) : 30 €, cidre Mauret’o (12 bouteilles) et cidre Mauret (12 bouteilles) : 35 €.