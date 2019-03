Le Nord Nord dévoile son bar à cocktails

Le bar à cocktails du Nord Nord, ouvert depuis janvier, rassemble tous les soirs de la semaine les gens du quartier autour de la rue Pajol, et de passage, autour de cocktails artisanaux.

Cocktails simples à faire comme le «Mauresque» à 8 € au pastis de Haute-Provence et sirop d’orgeat vert maison, ou plus travaillés comme le «Tequila Sour» à 9 € au citron vert et blanc d’œuf, la carte composée par Maëlic, le mixologue du bar, convient à la fois aux novices comme aux plus fins connaisseurs.

La terrasse du Nord Nord est ouverte aux clients été comme hiver. © Alys Thomas

Et pour aider à faire son choix, Maëlic prend le temps de raconter aux clients les secrets de ses compositions, mais aussi de comprendre les goûts de chacun.

© Alys Thomas

Cette nouvelle adresse chaleureuse, tout en bois de la facade au mobilier, est aussi un lieu qui fédère les étudiants, travailleurs et familles du quartier : installés à la terrasse extérieure ou dans un petit salon aux briques apparentes à l’intérieur, ils viennent savourer leurs cocktails tout en discutant et en faisant de nouvelles rencontres.

L'Armagnac Highball, à base de Bas Armagnac Clos Martin VS, sirop de saison et tonic Fever Tree, est un incontournable pour les novices. © Alys Thomas

« Les gens sont attachés à leur quartier et à ce côté populaire, on a donc voulu recréer une dynamique chaleureuse avec des prix accessible à tous » ajoute Guillaume, l’un des gérants.

Bar à cocktail du Nord Nord, 80, rue Riquet, Paris 18e. Ouvert 7j/7. Du lundi au samedi, de 18h à 2h. Le dimanche, de 18h à 00h.