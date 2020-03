Cyril Lignac dévoile son histoire et les plats qui l'ont fait dans un livre

C’est le chef le plus célèbre du PAF. Chef contre chef, Le meilleur pâtissier, Top chef… Depuis sa première apparition sur le petit écran avec Oui chef ! sur M6 en 2005, Cyril Lignac collectionne les programmes aux millions de téléspectateurs.

Et tout semble lui réussir : à 42 ans, il est à la tête de quatre restaurants, un bar, cinq pâtisseries et une chocolaterie. Pour en arriver là, le chantre du «gourmand croquant» a dû se retrousser les manches.

Ce parcours, jalonné de bons petits plats, il le raconte dans Histoires de goûts publié chez Robert Laffont. Un récit autobiographique et sensible, coécrit avec la journaliste Elvire von Bardeleben. De ses racines aveyronnaises à l’effervescence parisienne, Cyril Lignac dévoile tout avec à chaque fois un plat en guise de repère.

Du gâteau marbré au navarin d’agneau en passant par le lobster roll et le kebab, il partage ses plus belles émotions culinaires et donne l’impression de les avoir vécues encore hier. Il y est question d’odeur : celle des carcasses de poulet encore fumantes d’Alain Passard ou plus simplement celle des viennoiseries de sa boulangerie fétiche à Rodez. Le livre rend un hommage appuyé à sa défunte mère à qui il doit son perfectionnisme et une bonne partie de sa cuisine.

©charlottelindet

Il relate enfin l’accident de scooter qui a failli lui coûter la vie en 2016, la veille de l’ouverture d’un nouveau restaurant. Depuis, Cyril Lignac confie avoir mis de côté la cuisine de performance au profit de celle qui se partage entre proches.

Histoires de goûts, de Cyril Lignac avec Elvire von Bardeleben, éd. Robert Laffont,18€