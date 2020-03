Toutes les adresses de Cyril Lignac à Paris

Depuis la première apparition de Cyril Lignac sur le petit écran, quinze années se sont écoulés. A 42 ans, le chantre du «gourmand-croquant» est à la tête d’un petit empire qu’il entend bien faire prospérer.

Aux Près : l’ancienne gloire bistrotière

Sans aucun doute l’adresse la plus mythique de la constellation Cyril Lignac. Depuis les années 1950, le Claude Sainlouis a vu passer du beau monde. L’ancienne institution germanopratine connaît depuis dix ans une nouvelle jeunesse sous le nom de « Aux Près ». On se bouscule à cette adresse pour déguster une cuisine bistronomique ouverte sur le monde : carpaccio de bœuf yuzu ponzu, burger de bœuf Maine-Anjou, cheddar mayo, chipotle…

27, rue du Dragon Paris 6e

[©jamesmcdonald]

Le Chardenoux : un concentré de Belle époque

Ouvert en 2008, ce bistrot centenaire a fait peau neuve en 2019. Le décor est encore très Belle époque avec son plafond recouvert de feuilles vertes. Mais l’adresse est désormais dédiée au poisson : encornets au chorizo et piment d’Espelette, carpaccio de bar au citron et aux baies roses. On découvrira aussi le lobster roll avec sa sauce cocktail.

1, rue Jules Vallès Paris,11e

©JeromeGalland

Le Bar des près : le comptoir asiatique

Une quarantaine de couverts, un immense comptoir marbré et un maître sushi : c’est l’équation du Bar des près, adresse emblématique de l’approche «cuisine plaisir» du chef. C’est joli comme cette galette craquante au tourteau et à l’avocat. C’est aussi très sushi : yellow tail, anguille laquée, crevette, Saint-Jacques. Et pour accompagner le repas, on trouvera une sélection de sakés du Nord du Japon.

25, rue du Dragon Paris, 6e

©charlottelindet

Dragon : le bar à cocktails intimiste

Toujours au cœur de Saint-Germain-des-Près (6e), le bar à cocktails de Cyril Lignac sévit depuis l’automne 2019. Un décor digne d’un speak-easy de bande dessinée. Le Dragon offre une ambiance cosy, intimiste, dans un décor feutré. On y déguste des verres pointus à l’image du Baiser du Dragon à base de vodka, shiso, de citronnelle, d'aloe vera, de sirop de vanille maison et de jus de citron (facturés de 14 à 22 €) et on y grignotte de la mortadelle à la truffe, du foie gras de canard mi-cuit ou du beaufort d’alpage.

33, rue du dragon, Paris 6e

©jamesmcdonald

Ischia : la trattoria selon Cyril Lignac

En plein travaux, Ischia est attendu pour avril 2020. Elle s’installe en lieu et place du Quinzième, l’ex-table gastronomique étoilé du chef aveyronnais. Dans son livre Histoires de goûts, Cyril Lignac annonce la couleur : «Il y aura des critiques sur la manière dont je dénature la cuisine transalpine».

Les pâtisseries : des temples de douceurs

En quelques années, elles ont essaimé dans tout Paris. Il y a désormais cinq pâtisseries Cyril Lignac dans la capitale : deux Rive gauche et trois Rive droite. Certaines font aussi office de boulangerie. Mais ce sont surtout les créations pâtissières qui font parler d’elles et pas que pour leur «gourmand croquant». En marge des créations spéciales par exemple pour la Saint-Valentin, il y a aussi les incontournables : les babas au rhum individuels, les simples éclairs ou les Paris-brest.

©charlottelindet

La chocolaterie : plaisir régressif garanti

Pour Pâques, Noël ou tout simplement pour le plaisir du bon cacao, un passage à la Chocolaterie de Cyril Lignac s’impose. Il y a les nouveautés du moment et puis les iconiques oursons à la guimauve qui jouent à fond la carte nostalgie. On craque aussi pour les tablettes, comme celle au lait et au caramel mou.

25, rue Chanzy Paris 11e

©charlottelindet