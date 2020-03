On a testé le Comptoir des Fables

Avec ses adresses gastronomiques en tout genre (du Violon d’Ingres au Café Constant), la rue Saint-Dominique du 7e arrondissement à Paris manquait d’une bonne table avec la formule «petits plats à partager».

C’est désormais chose faites grâce au Comptoir des Fables.

Ouvert dans une ancienne boucherie par David Bottreau, il fait face au Fables de la Fontaine. Une annexe plus décontractée en quelque sorte. On y mange attablé sur un joli comptoir en marbre d’une douzaine de places qui se retrouve également dans une deuxième salle.

La carte fait dans le minimalisme pour le descriptif des plats : trois mots pour les trois ingrédients principaux (« veau.foin.grenailles » ou encore « cabillaud.coco.curry »), le tout réparti en six familles : crus, pêches, végétariens, charcuteries, viandes, douceurs.

C’est bref mais efficace, à l’image de la cuisine : simple et bon. Il y a notamment la sériole (limon) avec ses petits grains de grenade qui explosent en bouche (9€). Un très bon saumon au quinoa et à la mangue (10€). Au rayon charcuterie, le presunto 24 mois (jambon sec portugais) fond littéralement dans la bouche. Il s’accompagne de pickles de betterave (15,5€).

La dégustation devient ludique quand le guacamole DIY arrive sur la table. Un joli mortier et son pilon dans lequel on écrase les ingrédients selon sa préférence : avocat, échalote, piment et citron vert. (9€ par personne). On se régale tout autant de l’accord sucré/salé avec les lamelles de fromage tête de moine servies avec de la gelée de coing. Enfin pour les douceurs (s’il reste de la place), on déguste un joli chocolat passion mangue ou encore la brioche (pour 2 personnes) avec son délicieux coulis à la mûre.

C’est au jeune chef Guillaume Dehecq que l’on doit ces jolies recettes. Et en salle, c’est un habitué du quartier qui veille au bon déroulement du service : Romain Calvo. Amateur de raisin, il a défini une carte des vins qui comporte de belles appellations. La bonne nouvelle est qu’on peut les déguster au verre grâce à la technologie de tirage sous vide d’une machine. Par exemple le saint-perray d’Yves Cuilleron, ou encore le rully 1er cru du Château de Davenay.

Mais le Comptoir des Fables mise aussi sur la mixologie pour pimenter les soirées. Les cocktails ont été définis par Marc Cottin et s’inspirent des animaux des Fables de Lafontaine (à partir de 8€). La présentation est soignée à l'image de ce verre recouvert d'un mélange de cacao et de canelle.

A noter, la formule déjeuner propose 3 plats à partager au choix pour 19€ du lundi au vendredi.

Comptoir des Fables, 112, rue Saint-Dominique, Paris, 7e