Le chef étoilé Bruno Verjus va proposer une recette simple tous les jours pendant le confinement

Le chef Bruno Verjus, à la tête du restaurant étoilé Table (Paris,12e) va publier chaque jour pendant toute la durée du confinement une recette simple à réaliser chez soi à partir de produits frais.

Intitulé « On est Confiné mais on a des idées », elle prend la forme d’un live sur le compte Instagram du chef de près de 5 min, diffusé un peu avant midi.

Ce mardi, il était question d’asperges vertes, cultivées en France, à faire blanchir puis griller sur un papier sulfurisé. « J’ai essayé de me mettre en compétition avec un micro-ondes parce que cette recette, elle ne prend pas plus de temps que pour chauffer une sal**** dans un four micro-ondes » explique le chef au franc-parler, en se filmant à une fenêtre de son appartement.

Autodicacte (médecin de formation), Bruno Verjus a été doublement distingué cette année par le guide Michelin pour son restaurant : son étoile a été confirmée et son engagemeent en faveur du développement durable salué.

Table, 3, rue de Prague, Paris, 12e