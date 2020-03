Coronavirus : quelles précautions prendre avec les aliments ?

Pour se nourrir en période de confinement, les Français doivent se rendre dans les supermarchés pour faire le plein de provisions. Beaucoup d’entre eux s’interrogent sur la contamination par les produits alimentaires. Gilles Salvat, directeur général délégué à la recherche à l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) appelle à rester vigilant sans pour autant tomber dans l’excès.

Y-a-t-il un risque de contamination par l’alimentation ?

Non, les aliments ne transmettent pas le virus. Concrètement, si vous en mangez un qui contient le coronavirus, vous ne serez pas contaminé. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque par contact. Si vous touchez une surface sur laquelle se trouve le virus et que vous touchez ensuite votre nez, il y a risque d’infection par les voies respiratoires.

Faut-il avoir peur de manger du pain ?

Le pain est cuit à haute température. Ce n’est pas un produit qui présente un risque quelconque. Si le boulanger respecte les précautions d’usage – c’est-à-dire lavage de mains régulier et/ou port de gants pour servir – il n’y a pas de risque. Sur des surfaces sèches de ce type, le virus a une durée de vie de quelques minutes à 3 heures. En cas de doute ou d’anxiété, on peut chauffer son pain 4 minutes au four à 63°C. Cette température permet de diviser par 10 000 la contamination d’un produit alimentaire par ce type de virus.

Quelles précautions prendre avec les fruits et légumes ? faut-il les laver ?

Avant de les mettre au réfrigérateur, il faut effectivement les laver à l’eau. Ils ont été manipulés avant vous, la question de la contamination de surface se pose donc. Pour s’en prémunir, on les lave puis on les essuie pour les sécher afin d’éviter qu’ils pourrissent. Surtout, n’utilisez pas de désinfectant, vous risqueriez une intoxication s’ils étaient mal rinçés.

Même avec du vinaigre blanc ?

J’entends beaucoup parler du vinaigre blanc pour lutter contre le coronavirus. Les études ont montré que pour se débarrasser de virus plus résistants, le vinaigre blanc était inutile. Il est efficace pour tuer les bactéries mais probablement moins pour les virus.

La viande peut-elle être un vecteur du virus ?

La viande ne peut pas être contaminée par l’animal parce que lui ne l’est pas. Le passage du virus de l’être humain vers une autre espèce animale semble actuellement peu probable. En revanche la viande peut l’être au moment de la découpe par celui qui la manipule. Mais une cuisson même modérée, c’est-à-dire à plus de 63°C, permet de se débarrasser du virus.

Faut-il éviter les steaks tartare pendant cette période de crise sanitaire ?

D’une manière générale, et pas seulement pendant cette période, nous recommandons d’éviter de manger de la viande crue. Il y a un risque d’intoxication bactérienne (Escherichia coli notamment) qui peut entraîner des symptômes graves. Il faut surtout éviter de donner de la viande hachée crue ou mal cuite aux jeunes enfants.

Quels conseils peut-on donner pour les produits emballés ?

Sur les emballages, il n’y a pas de risque particulier. Si le paquet est contaminé vous pouvez vous en mettre sur les mains. Mais en deux ou trois heures, le virus meurt. Il s’agit de surfaces sèches, à température ambiante : ce sont les pires conditions pour conserver un virus. On peut toutefois les essuyer avec un essuie-tout humide avant de les ranger puis se laver les mains, rien de plus.

Et les produits de la mer, par exemple les huitres ?

Plein de choses survivent sur les coquilles avec les algues mais ce ne sont pas des vecteurs. Entre le moment où elles sont ramassées et la vente au détail, si le poissonnier a respecté les mesures d’hygiène de base (lavage de mains régulier, gants…), il n’y a pas de risque.

Donc, selon vous, on peut être rassuré en faisant ses courses…

Il ne faut pas que les gens aient peur de manger. Il y a plus de risques de contamination en étant les uns sur les autres dans la file d’attente d’un supermarché qu’en ramenant des aliments à la maison. Ensuite, les recommandations de base s’appliquent : sortir le moins possible et puis se laver les mains régulièrement.