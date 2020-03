5 Recettes de chefs faciles à faire avec des enfants

Rien de tel que la cuisine pour s’occuper pendant le confinement. Les grands chefs ont dévoilé quelques recettes simples à faire en famille, pour s’amuser et se régaler.

Les crêpes au chocolat de Pierre Marcolini

Matériel requis :

1 saladier

1 fouet à main

1 poêle à crêpe

1 petite louche

1 torchon humide

Pour se régaler avec ses copains à l’heure du goûter, on peut préparer les crêpes à l’avance.

Pour ce faire, penser à saupoudrer chaque crêpe de sucre glace ou mieux, de cacao en poudre. Comme cela elles se détachent mieux du tas de crêpes.

Pour 4 personnes (25 minutes de préparation)

300 g de beurre

160 g de farine

1 belle cuillère à soupe de cacao en poudre (15g)

1 cuillère à café d’huile arachide (3,5g)

175 g de sucre en poudre

5 œufs

18 cl de lait entier

Faites fondre doucement le beurre dans la casserole, afin d’obtenir un beurre noisette.



Mélangez dans un grand saladier la farine, le cacao et le sucre en poudre.

Rajoutez un à un les œufs en battant bien chaque étape.

Terminez par ajouter le beurre noisette et le lait entier. Mélangez bien.

Laissez reposer 1 heure, à température ambiante en mettant un torchon humide sur le saladier.



Au moment de faire les crêpes, servez-vous d’une louche pour bien doser la quantité de pâte que vous verserez sur la poêle.

Tournez votre poêle (pas trop chaude) de bas en haut pour bien la napper de pâte à crêpe.



Une fois bien répartie, laissez-la cuire 1 minute de chaque côté et c’est prêt !

Les madeleines à la pâte à tartiner d’Eric Frechon

Pour 4 personnes

1 petit pot de pâte à tartiner

3,5 cl de lait

100 g de sucre

1 trait de vanille liquide

125 g de farine

125 g de beurre fondu

2 petits œufs

½ sachet de levure chimique

1 noix de beurre (pour beurrer le moule)

1 cuillère à soupe de farine (pour fariner le moule)

Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu doux.

Dans un saladier, battre les œufs.

Beurrer et fariner les moules à madeleine.

Préchauffer le four à 210°.

Dans un saladier, mélanger les œufs, le sucre avec le lait et la vanille.

Ajouter le beurre fondu, la farine et la levure chimique.

Dans des moules à madeleines, verser la préparation à mi-hauteur du moule.

Déposer sur la pâte à madeleine de la pâte à tartiner et recouvrir de préparation.

Enfourner et laisser cuire 10 minutes.

Vous pouvez également cuire les madeleines « nature », et les garnir après la cuisson de confiture de fraises ou de framboises, à l’aide d’un cornet en papier.

Les Sablés diamant au citron de Matthieu Carlin (Chef pâtissier de l’Hôtel le Crillon)

200 gr de beurre pommade

100 gr de sucre glace

1 jaune d’œuf

660 gr de farine (de type 55)

4 zestes de citron

1 jus de citron

Réaliser un beurre pommade (qui a une consistance souple comme du dentifrice)

Mélanger le beurre pommade, les zestes et le sucre glace

Ajouter les jaunes puis le jus de citron puis la farine.

Réaliser un boudin de 3cm de diamètre avec la pâte obtenue. Laisser reposer 3h au réfrigérateur.

Dorer avec du jaune d’œuf, rouler dans le sucre cassonade ou semoule et détailler des petits sablés.

Cuire au four sur une feuille cuisson à 160°c pendant 8 à 10minutes.

Les bords doivent être doré et le centre blond.

Le cake citron-huile d'olive de Christophe Bacquié

Pour 4 personnes

Prélevez le zeste de 2 citrons et mélangez avec 155 gr de sucre, 2 œufs entiers et 70 gr de crème liquide. Ajoutez 120 gr de farine et 2 gr de levure préalablement tamisées. Tiédir 4 cl d’huile d’olive puis l’incorporer au mélange précédent, versez dans un moule beurré et glissez le tout au four environ à 150° durant 40mn. Dès la sortie du four, imbibez le cake avec un sirop au citron composé de 3 cl de jus de citron, 30 gr de sucre et 3cl d’eau. Laissez refroidir avant de déguster.

Le gâteau au chocolat de Jean-François Piège

15 minutes de préparation

250 gr de beurre pommade +un peu pour le moule

160 gr de farine + un peu pour le moule

250 gr de chocolat

250 gr d’œufs (petit œuf = à peu près 50 gr/ gros œuf = à peu près 65/70 gr)

150 gr de sucre en poudre

Préchauffez le four à 180 (th.6)



Beurrez et farinez un moule.



Faites fondre le chocolat, puis ajoutez-­y le beurre. Mélangez le tout au fouet.



Battez les œufs avec le sucre.



Mélangez les deux appareils, puis verser la farine en pluie. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Versez dans le moule, et enfournez 30 mn.