5 chefs qui partagent des recettes pendant le confinement

Depuis le début du confinement, les Français doivent se faire à manger tous les jours, matin et soir. Afin de leur donner des idées, plusieurs chefs publient en ligne des recettes à faire seul ou en famille. C’est bon et en plus ça aide à faire passer le temps.

Julien Duboué

Julien Duboué est un talentueux chef d’origine landaise passé par le mythique Relais de la Poste. A la tête de BOULOM et de plusieurs autres adresses parisiennes, il publie régulièrement sur son compte Instagram des tutos très bien faits à partir de recettes simples. « On va avoir un peu de temps ensemble, je vais partager avec vous plein de plats / conseils faciles à faire en famille, avec les enfants (Et oui il va bien falloir les occuper) » explique-t-il. Il y a par exemple la tarte au fromage blanc ou encore des petits gâteaux au sourire croquant.

Stéphénie Le Quellec

Tout juste auréolée de ses deux étoiles, l’ancienne gagnante de Top Chef Stéphanie Le Quellec a dû fermer à contrecoeur les portes de son restaurant La Scène pour la période de confinement. Elle se rattrape, comme beaucoup de ses confrères, sur Instagram en partageant des recettes sympathiques sous le hashtag #cuisineenfamille. Pour tout savoir sur ses pommes dauphines ou son île flottante, c’est ici

Cyril Lignac

Le chef préféré des Français Cyril Lignac sera tous les soirs à 18H45 sur M6 pour un cours de cuisine géant. L’idée est venue en constatant le succès que rencontraient ses recettes diffusées sur Instagram. L’émission s’appelle « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » et permet aux internautes d’interagir en direct. Chaque jour, deux recettes faciles à faire en 52 minutes seront proposées. Pour être fin prêt, il suffit de se rendre sur le site CuisineAZ : la liste des ingrédients sera publiée en amont tous les jours.

Victor Mercier

Chef tendance du moment, Victor Mercier (Fief, Paris 11e) vient de publier trois recettes d’un coup à l’attention des confinés : Pain perdu aux premières fraises, Chili sin carne, Tortilla de brocoli avec une salade d'asperge crue au poivre de sechuan. Trois plats gourmands destinés à se faire plaisir (« Enjoy ton cholestérol mais balleck » précise l’ancien candidat de Top chef). On ignore si d’autres vont suivre. Il faudra garder un œil sur son compte.

Bruno Verjus

« On est confiné et on a des idées » annonce Bruno Verjus dans ses chroniques quotidiennes publiées sous forme de live sur son compte Instagram. Le chef étoilé (Table, Paris 12e) y dévoile chaque jour une recette de son cru (tartelette de miel, poireau vinaigrette, cheesecake de feta…). Et elles sont un peu comme des histoires : on les écoute avec attention, sans se lasser, porté par la poésie de ce cuisinier autodidacte.