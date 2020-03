5 sites où commander des fruits et légumes frais

Manger des produits frais est essentiel pour rester en forme pendant le confinement. Avec la fermeture des marchés, s’approvisionner en fruits et légumes devient un peu plus compliqué. Quelques sites proposent un service sûr et efficace de livraison à domicile.

Culinaries

Une plate-forme qui propose du haut de gamme de petits producteurs triés sur le volet. La plupart des fruits et légumes sont bios et ceux qui n’ont pas le label sont assurés « sans chimie ». Les produits soumis à la vente sont de saison. En ce moment on a par exemple de belles asperges blanches ou verte. Le site est agréable, aéré, avec de belles illustrations (commande minimum 20€).

Livraison : France

Pourdebon

Le site propose tout simplement de mettre en lien les producteurs indépendants avec les consommateurs. Au total, on en recense 300 pour 7 500 produits frais et d’épicerie. On aime les descriptions soignées avec photo à l’appui des différents producteurs. A noter : mieux vaut concentrer ses achats sur l’un d’entre eux afin d’éviter de multiplier les frais de livraison (offert pour toute commande supérieure à 50€).

Livraison : France

Epicery

Jusqu’alors cantonné à Lyon et Paris, le site Epicery propose ses services pour la France entière. Il suffit de renseigner son adresse pour avoir accès à tous les commerçants dans un large rayon. C’est une façon d’optimiser les distances de livraison (sans contact) et de réduire ainsi les délais.

Livraison : France

[©melanie-denizot]



La Ruche qui dit oui !

La plupart des fruits et légumes de la Ruche qui dit oui proviennent de producteur de la région Ile-de-France (exception faîtes des agrumes en provenance de Corse ou de Sicile). Des paniers avec des assortiments de légumes sont proposés. Attention, compte tenu du contexte, le nombre de commandes est limitée. La livraison se fait sous 24h, offerte à partir de 60€).

Livraison : Ile-de-France

Rungis livré chez vous

Le service doit être mis en ligne mercredi 1er avril. Les livraisons se feront à domicile par Chronofresh, sous 48h. On y trouvera des légumes, des fruits mais aussi de la viande et du poisson issus du « ventre de Paris ». Commande minimum de 50€.

Livraison : Ile-de-France