«Confinouze», la bière des confinés fait un carton

C’est une success story rafraîchissante. A Lille, les trois jeunes gérants du bar La Pépite ont décidé, pour braver l’ennui du confinement, de créer une bière à l’aide du financement participatif.

Victor, Kamil et Théo ont contacté un brasseur pour mettre au point la «Confinouze» : une bière blonde qui titre à 6° et fabriquée à l’aide de pommes de terre et de betteraves de producteurs locaux.

[©La Pépite]

Afin de financer ce projet, une campagne participative avec contreparties a été lancée mi-avril sur la plate-forme Ulule avec un objectif de 3.000 euros destinés à couvrir les frais de production. Une fois en ligne, la campagne a fait un véritable carton.

«On a été plus que surpris. Nous n’avions jamais fait de campagne de financement participatif, et notre objectif de 3000 euros a été atteint en 24 heures», explique Victor, l’un des trois cogérants du bar La Pépite.

Au début, ce sont les proches et les clients habitués qui ont participé à la campagne. Motivés par les contreparties – comme la dégustation de bières dès la fin du confinement -, le compteur a vite grimpé. Mais très vite les dons ont afflué des quatre coins de la France si bien qu’aujourd’hui le compteur affiche plus de 9.000 euros.

La commande de production a été doublée : le premier brassin de 950 litres sera suivi d’un deuxième. Il finira soit en fût soit en bouteille de 75 cl. Ces dernières arborent un panda. «C’est un animal qui correspond à la charte graphique du bar, plutôt végétale. Le panda est aussi connu pour sa tranquillité, il reste souvent dans son habitat, un peu comme nous avec ce confinement», explique Victor.

[©La Pépite]

Comme il s’agit d’une bière solidaire, l’argent récolté ne servira pas à financer des salaires. Les fonds viendront couvrir les frais de production et les charges du bar. L’excédent sera reversé au CHR de Lille.

La campagne de financement est toujours ouverte. A partir de 6 bouteilles (35€), la livraison est assurée dans toute la France. Et pour les donateurs les plus généreux (au-dessus de 100 euros), un package spécial est prévu : six pintes de Confinouze, 12 bouteilles livrées à domicile, une visite de la Brasserie Bellenaert mais aussi une ola à l'arrivée au bar et le prénom du donateur gravé sur une chaise.

La production doit être lancée sous peu. Les quelque 2000 litres seront prêts pour la fin du mois de mai.