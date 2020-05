Des personnalités à la rescousse des fromages AOP

Rares sont les secteurs épargnés par la crise sanitaire. La filière des producteurs de fromages AOP est encore sonnée par la chute vertigineuse de ses ventes.

Camembert de Normandie, cantal, fourme d’Ambert, morbier… Depuis le début du confinement, 2 000 tonnes de fromages se sont retrouvées bloquées, suite à la fermeture des commerces. Problème, leur durée de vie est limitée explique le Conseil National des Appellations d’Origine Laitières (Cnaol) qui tire la sonnette d’alarme dans un communiqué.

Pour certains – notamment ceux à pâte molle - la durée de conservation n’excède pas huit semaines, voire moins d’un mois.

Des mesures d’urgence ont permis d’écouler la moitié du stock : 35% ont été fondus, 10% ont fait l’objet de dons alimentaires et 5% ont été détruits. Par ailleurs, le cahier des charges de certaines appellations a été assoupli « pour assurer le report de lait ». Ailleurs, des drives ont été mis en place pour permettre à certains producteurs de vendre leur stock.

Mais il reste 1000 tonnes de fromages « qui doivent trouver des consommateurs à très court terme » alerte le Cnaol. D’autant que cette crise intervient au moment de l'année où vaches, brebis et chèvres produisent le plus de lait.

Soutenons nos fromages, nos terroirs et nos producteurs menacés par la crise : c'est le mot d'ordre auquel Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Elysée, a choisi de s'associer.





Ensemble, #fromagissons !







Pour éviter un immense gachis et venir en aide aux 19 500 producteurs de lait, un collectif a été mis en place : « Soutenons nos fromages AOP, nos terroirs et nos producteurs » en partenariat avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL), la Fédération Nationale Ovine (FNO) et la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres (FNEC).

Merci @JL_Reichmann pour son soutien au Collectif "Soutenons nos fromages, nos terroirs et nos producteurs" !







Parmi les signataires, un boulanger, des vignerons et beaucoup de fromagers, ainsi que des cuisiniers attachés aux produits du terroir, dont Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée, Pierre Hermé, Marc Veyrat, Patricia Constantin et Régis Marcon.

Mais aussi un grand nombre d'artistes et de sportifs: Thierry Lhermitte, Jean-Claude Casadesus, Bernard Laporte.