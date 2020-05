Des cocktails livrés à domicile à Paris

Après les sushis, les plats gastronomiques, les cocktails peuvent eux aussi être livrés à domicile dans cette période post-confinement.

Le Moonshiner, célèbre speakeasy de l’Est parisien (Paris, 11e) propose à partir du 15 mai de de commander leurs mixtures emblématiques pour se faire un apéro entre amis mais chez soi. Il est possible de se les faire livrer ou alors de venir chercher son kit sur place en « click and collect ».

Six cocktails sont disponibles au menu dont certains qui ont fait la réputation du bar : le Rouge Gorge, Numéro 19, The Bitter Apple, le Smokey Island, le Bootled Vieux Carré et le Old Fashioned Etats-Unis. Ils sont vendus entre 10€ et 12€ pour la version single et 18€ et 20€ pour la version double.

Les recettes sont livrées sous forme de kit. La préparation principale, réalisée sur place dans le speakeasy, se trouve dans une petite jarre en verre. Elle s’accompagne d’un ingrédient complémentaire à utiliser selon ses préférences (cannette de soda, fiole d’angostura, etc.), et aussi d’une «garnish» pour parfaire la présentation (orange séchée, cerise, tomate jaune).

On a donc ainsi tous les ingrédients en main pour réaliser son cocktail « comme un pro ». Pour les instructions, on accède à l’aide d’un QR code au comte Instagram du bar où figurent toutes les explications pour préparer son verre.

Enfin la glace (en option), est livrée par une société qui recycle le plastique et qui livre en vélo.

Le Moonshiner avait entamé une démarche de réduction de déchets et de l’utilisation de plastique depuis plusieurs années selon son barmaid Francesco Onnis. Aujourd’hui si la problématique de l’environnement est moins présente dans les discours, il n’est pas question pour le Moonshiner de changer de cap.

«Cela faisait deux ou trois ans que nous cherchions à éliminer au maximum le plastique. Quand je vais en Italie, je vois qu’ils mettent deux pailles en plastique par Spritz, ça n’est plus possible » explique explique Francesco.

©Moonshiner

Ce nouveau service de livraison s’approche du zéro plastique. « A l’exception du bouchon de la bouteille en verre, qui est est consignée ».

Tout comme les restaurants, les bars n’ont pas l’autorisation de rouvrir leurs portes. A l’heure qu’il est, aucune date n’a été avancée par le gouvernement au grand dam des professionnels du secteur.

Les afficionados du Moonshiner pourront donc se consoler en allant commander des cocktails via le site du Moonshiner grâce au système Click&Collect ainsi qu’en livraison sur la plateforme Deliveroo.

Le Moonshiner, 5, rue Sedaine (Paris, 11e)