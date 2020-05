Un guide du «meilleur» du take away et de la livraison en France

Quelques jours après la date officielle du déconfinement, le célèbre guide branché Le Fooding lance son moteur de recherche en ligne « Plat de Résistance ! » dédié à la livraison à domicile et au take away.

Mis en place en partenariat avec San Pellegrino et Vittel, il s’agit d’un outil gratuit qui permet de trouver dans toute la France des bonnes adresses qui pratiquent la vente à distance.

« Des super ‘dwichs de boulangers-cuistots aux plats du jour des meilleurs bistrots, en passant par les délices d’initié.e.s de restos gastro, vous trouverez tout (ou presque) autour de vous » promet le site.

Depuis le début du confinement, Le Fooding a recensé au fur et à mesure les chefs qui adaptaient leur activité au confienement. Si ces derniers n’étaient que quelques-uns fin mars, ils sont chaque jour un peu plus nombreux à rejoindre la liste.

« Plat de Résistance ! » fonctionne comme un moteur de recherche. Il liste « la crème de la crème des chefs» après avoir renseigné son adresse.