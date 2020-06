Les meilleures terrasses pour profiter du déconfinement à Paris

Les Parisiens se ruent sur les terrasses depuis que ces dernières peuvent rouvrir. Siroter un café ou un cocktail à l'air libre en prenant le soleil ferait presque oublier les deux mois de confinement. Quelques spots dans la capitale sont incontournables pour profiter de ce moment.

Molitor

La terrasse au 4e étage de ce lieu magique doit rouvrir sous peu (le 12 juin). Au menu, plats frais et créatifs « Daily Pic – Epicurien par nature » de la cheffe 3 étoiles Anne-Sophie Pic. Il faudra faire preuve d’un peu plus de patience pour avoir accès au spa : pour l'heure aucune date de réouverture n'est annoncée.

Molitor,13, rue Nungesser-et-Coli (Paris, 16e)

©Marc Plantec



Le jardin de la Crystal Room Baccarat

On peut avoir envie de renouer avec les terrasses tout en restant au calme. C’est justement ce que propose le hâvre de fraîcheur de la Crystal Room Baccarat. Niché au cœur du triangle d’or, on profite de son jardin privatif et de son Bbar pour un déjeuner, un tea time ou un afterwork. Les pieds dans l’herbe, on déguste cocktails (à partir de 13€) et grignotage à partager (à partir de 16€)

La Cristal Room Baccarat, 11, place des Etats-Unis (Paris, 16e).

Le Grand Quartier

Cette fois c’est la bonne. La Grand Quartier va bien rouvrir. A deux pas du canal Saint Martin, ce nouvel hôtel cache deux spots pour prendre le soleil. Il y a d’abord le jardin central avec son café, son restaurant mexicain et des boutiques de créateurs. Mais il y a également un rooftop pour prendre un peu de hauteur et un cocktail.

La Grand Quartier, 15, rue de Nancy, (Paris,10e). Ouverture rooftop et jardin le 4 juin.





©Romain Ricard



L’Hôtel national des Arts et métiers

Situé dans deux élégants immeubles de la rue Saint-Martin, L’Hôtel National des Arts et Métiers était déjà très plébiscité par les Parisiens avant le confinement. On annonce sa réouverture pour la semaine du 8 juin. Le petit rooftop avec sa jolie vue sera à nouveau accessible mais sur réservation.

Hôtel National des Arts et Métiers, 243, rue Saint-Martin, (Paris, 3e).

©Jérôme Galland

Mama West

Les terrasses des Mama Shelter sont réputées pour leurs points de vue exceptionnels sur la capitale. Bonne nouvelle, les rooftops rouvrent le 5 juin. On en profitera pour découvrir celui de la nouvelle adresse West. Dj, plats et cocktails faits maison au programme.

Mama Shelter Paris East (20e) et West (15e)