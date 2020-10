coronavirus : L'ex-Top chef Victor Mercier doit (encore) fermer son restaurant

Pas de bol pour Victor Mercier et son restaurant Fief. Alors que le jeune chef était sur le point de rouvrir avec des horaires adaptés au couvre-feu, il vient d’annoncer devoir fermer à nouveau à la suite d’un cas positif au sein de sa brigade.

« Nous risquons tous d'être cas contact, et on ne prendra pas le risque de vous contaminer pour rester ouverts... afin de garantir notre sécurité ainsi que la vôtre, nous devons nous faire tester à nouveau », explique-t-il dans un post Instagram à l'adresse de ses clients.

C’est un nouveau coup dur pour l’ex-Top chef, qui tente de maintenir une activité dans un contexte particulièrement difficile pour toute la profession. Il y a quelques semaines, il avait déjà dû fermer les portes de son restaurant (Paris, 11e) face à « la multiplication des cas contacts dans son équipe ».

Réputé pour son franc-parler, le chef fait part de son agacement en publiant une photo en noir et blanc où il apparaît masqué, brandissant un doigt d’honneur.

Mais Victor Mercier finit son post sur une note combative : « Une fois encore, on paie la crise, une fois encore, on vous dit tout et une fois encore on reviendra plus fort, grâce à vous ! »