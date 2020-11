KFC vend une bûche qui sent le poulet frit pour Noël

C’est l’accessoire Noël le plus prisé du moment aux États-Unis. KFC lance en édition limitée une bûche aux 11 herbes et épices qui, une fois placée sur un feu de cheminée, va dégager un parfum de poulet frit, produit emblématique de la marque.

C’est assurément la meilleure façon de créer une ambiance cosy pour son réveillon ou d’ouvrir l’appétit de ses convives.

KFC's wildly popular holiday item—the 11 Herbs & Spices Firelog—will be available again this year.https://t.co/v54stqdcKH

— KFI AM 640 (@KFIAM640) October 31, 2020