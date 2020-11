Cyril Lignac cartonne avec Fait Maison et publie le tome 3

En plus de cartonner à la télévision avec ses émissions, Cyril Lignac connaît aussi un grand succès dans les librairies.

Ses livres Fait Maison tomes 1 et 2 se sont déjà vendus à 700.000 exemplaires. Surfant sur ce succès, le chef le plus populaire de France publie le tome 3.

On y trouve les mêmes ingrédients : des recettes simples et délicieuses, faciles à faire avec toute la famille et pour toutes les occasions. Dans ce nouveau livre, Cyril Lignac dévoile 45 nouvelles créations culinaires, salées ou sucrées.

Il y a par exemple la tarte feuilletée aux champignons de Paris ou encore le burger de bœuf aux oignons confits à la sauce tartare ou encore le financier à la noisette…

Fait Maison n°3, Cyril Lignac, Editions La Martinière, 12,90€ (disponible à partir du 10 décembre)