Top Chef : l’ex-candidate Justine Piluso raconte sa descente aux enfers après l’émission

Les fans de «Top Chef» se souviennent encore de son enthousiasme débordant. Mais derrière son sourire, Justine Piluso, ex-candidate de la 11e saison, avoue en avoir bavé après son passage dans l’émission de M6. La pétillante jeune femme n’a pas réussi à gérer la pression médiatique.

Une pression qui lui a fait perdre du poids. Beaucoup de poids. A tel point que la partenaire d'Adrien dans la brigade de Paul Pairet est devenue «squelettique», comme elle l’explique dans une interview accordée à Télé Star.

Si l’ambiance était bonne sur le tournage selon elle, Justine Piluso rappelle néanmoins que les candidats voulaient tous remporter la compétition culinaire et étaient prêts à tout pour séduire les jurés.

Hors plateau, la pression était tout aussi grande, puisque la cheffe possédait à l'époque le restaurant «Le Cappiello» avec son mari Camille. L’établissement parisien - qui a fermé ses portes en décembre 2019 - était même arrivé à la première position du classement du site TripAdvisor. De quoi rendre la propriétaire heureuse... et stressée à la fois car il fallait toujours faire mieux.

«Cette période est la plus difficile qu'on ait traversée. C'était cauchemardesque, on était pris dans un tourbillon médiatique. On pleurait (…). Je souhaite donc que le prochain marche aussi bien, mais il faudra que l'on soit prêt. Le buzz, on doit savoir le gérer», explique-t-elle.

La brunette a depuis remonté la pente, et envisage donc d’ouvrir un nouveau restaurant dès que la crise sanitaire le permettra. En attendant, les téléspectateurs peuvent la retrouver à la présentation de l’émission «Batch Cooking» diffusée chaque dimanche, à 10h30, sur Téva. Avec sa joie de vivre communicative, Justine Piluso nous explique comment préparer tous les repas de la semaine en seulement deux heures.