Vin chaud à Noël : d'où vient cette tradition ?

En arpentant les marchés de Noël, combien d'entre vous ont déjà succombé au charme de siroter un bon vin chaud, parfumé, brûlant et enivrant. Cette tradition est un indissociable des fêtes de fin d'année, mais connaissez-vous l'origine de cette boisson ? Voici son histoire.

Pour retrouver sa trace, il faut remonter à l'époque de l'Empire romain, et plus précisément en 20 ap. J-C. Le vin chaud portait alors le nom de «conditum paradoxum», mais il n'était non pas consommé à cette époque de l'année mais toute l'année, comme digestif, à la fin d'un copieux repas.

Et sa recette ? Elle n'est pas si éloignée d'aujourd'hui bien qu'elle avait pour but de consommer du vin aigre de basse qualité, difficilement présentable à table tel quel.

Pour le réaliser, les Romains mettaient du vin à bouillir avec du miel, puis y ajoutaient toute une série d'épices et enfin des dattes. Un mélange qui était ensuite associé à un vin de meilleure qualité.

Popularisé au Moyen Âge, le vin chaud, dit également «vin épicé» est la version la plus proche de celle que nous consommons aujourd'hui. Car c'est à cette époque qu'apparaissent sur les tables européennes la cannelle et le clou de girofle.

Les cuisiniers ajouteront par la suite à la recette les agrumes - comme l'orange - et encore la cardamome, découverts lors des grandes explorations.

Mais ce n'est qu'à la fin du siècle dernier que les habitants d'Europe du Nord adoptèrent la tradition d'associer le vin chaud aux fêtes de fin d'années, lors des journées les plus froides.

Aujourd'hui, chaque pays a sa propre recette, mais cette boisson reste à consommer avec modération.