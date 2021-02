Julien Sebbag lance «Micho» avec des sandwichs au pain hallah

Si les restaurants sont encore fermés en raison de la crise sanitaire, les papilles doivent en revanche rester en éveil. Le chef Julien Sebbag dévoile une nouvelle offre de street food méditerranéenne baptisée Micho incluant une sélection de sandwichs au pain hallah.

De son propre aveu, cet autodidacte passionné commençait à s’ennuyer loin des fourneaux. «Je ne pouvais plus tenir sans cuisiner», explique celui qui officiait avant l’épidémie de coronavirus dans ses restaurants «Chez Oim» au Bus Palladium, et «Tortuga» ou «Créatures» sur les toits des Galeries Lafayette.

Comme de nombreux professionnels du secteur, il a dû s’adapter, se réinventer et accepter de se mettre à la livraison de petits plats qu’il sert habituellement dans ses établissements tendance de la capitale. En collaboration avec Moma Group, Julien Sebbag a donc imaginé «Micho», situé rue de la Michodière, dans le 2e arrondissement, où il propose des sandwichs gourmands et réconfortants à emporter ou en livraison, via Uber Eats. Pour se démarquer de ses concurrents, le jeune chef a décliné ses recettes autour de la hallah, ce pain traditionnel juif que l’on consomme lors du shabbat et qui se rapproche de la brioche, mais sans beurre.

© KARL HAB

Dans ce pain préparé par la boulangerie Babka Zana à base de romarin, de graines de lin ou encore de zaatar, il y glisse du mijoté de bœuf, du poulet, ou des morceaux de chou-fleur doré avec quelques pickles d’oignons rouges. Trois versions pour les carnivores et les végétariens oscillant entre 12 et 15 euros.

Pour accompagner ce produit anti-morosité, des pommes de terre rôties au paprika, un houmous de butternut et un labneh au zaatar sont proposés. Côté dessert, on retrouve à la carte le crumble du futur au délicieux mélange poire-chocolat et un riz au lait à la vanille réhaussé de pistaches. Les clients peuvent aussi commander des kombuchas (boissons à base de thé fermenté) de la marque Vivant et découvrir la bière «La Miche» réalisée à partir de restes de pains artisanaux invendus.

Micho, 1, rue de Port-Mahon, Paris (2e). Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 15h, et de 18h30 à 21h30.

