Ces 8 glaces qui vont cartonner cet été

Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie de fraîcheur et de douceur. C’est justement ce qu’incarnent les glaces dont raffolent les Français. Voici les dernières nouveautés à tester de toute urgence.

Le magnum Double Gold Caramel Billionaire

Cette année la nouvelle recette met le cap sur le caramel. Double Gold Caramel Billionaire présente une incontournable coque craquante au chocolat, incrustée de morceaux de biscuits. Et dessous un caramel légèrement salé avec une glace noix de pécan/biscuits.

Magnum Double Gold Caramel Billionaire, boîte de 4, à partir de 3,99€

Les cônes au cookie

Toujours plus gourmands, les cônes se déclinent désormais en version cookie. Le cornet est réalisé à partir d’une pâte de cookie au chocolat. Bien entendu, on retrouve la pointe en chocolat, point culminant de la dégustation. Quatre variétés sont disponibles : vanille, chocolat, caramel, noisette.

Cookie cône, Extreme, boite de 4, 4,50€

Le carrefour bio mix

Carrefour mise sur les glaces à l’eau aux formes connues depuis des générations comme la fusée tricolore. Elles présentent des formes amusantes et en plus sont certifiées bio, sans colorant ni arômes artificiels.

Glaces fruitées Mix, Carrefour Bio, 2,39€

Les mochis glacés vegan

C’est rond, frais et vegan. Les nouvelles créations de Little Moons sont fondantes mais sans gluten et sans lactose. Deux parfums sont à découvrir : chocolat belge, fruit de la passion et mangue. Le tout dans une enveloppe de pâte de riz pour moins de 71 colories par mochi.

Mochis glacés vegan, Little Moons, boite de 6, 4,99 euros

Le sundae de Babka Zana x Glazed

Babka Zana s’associe à Glazed pour revisiter le dessert américain sundae : soft serve (plus légère que la crème glacée classique) infusée à la brioche (signature de Babka Zana) en deux version chocolat noisette ou pistache-fleur d’oranger. Le top de la gourmandise.

Babka Sundae, en vente chez Babka Zana, 6€

©Géraldine Martens

Les batonnets Ferrero Rocher et Raffaelo

Le groupe italien Ferrero, bien connu pour ses chocolats addictifs, lance des bâtonnets Ferrero Rocher et Raffaello. Sous format arrondi et de taille moyenne, les glaces reprennent les recettes des traditionnelles confiseries qui ont fait le succès de la marque

Bâtonnets glacés, Ferrero Rocher, classic et dark, Raffaello, boite de 4, 3,89€

Häagen-Dazs duo

Häagen-Dazs prône le choc des rencontres pour cet été. Sa nouvelle gamme Duo fait entrer en collision une crème glacée au chocolat avec un parfum emblématique de la marque (Vanilla crunch, salted caramel crunch, strawberry crunch). Cette nouvelle expérience de dégustation joue aussi sur les textures avec des éclats de chocolat croquants.

Duo, Häagen-Dazs, à partir de 5.99€

Les Poptails de Lapp

La jeune marque de glaces propose de trinquer en version glacée. Ses cocktails (Spritz, Mojito, Punch Tropical) sont venuds dans des contenants qui renvoient à une célèbre marque qui cartonne sur les plages chaque été. Chaque recette présente un taux d'alcool et de sucre modérés pour une consommation raisonnée. Le tout dans un étui design et branché.

Poptails, Lapp, 35€ (la boite de 12)