Les 6 meilleurs cocktails de l’été

L’été est bien là et les terrasses ont rouvert pour en profiter encore plus. Pour se rafraîchir, rien de tel qu’un cocktail avec ou sans alcool. Voici 6 recettes spéciales à tester pendant les vacances.

Le Bestouan

Le Château du Breuil qui produit des rhums de qualité a fait appel à la talentueuse Aurélie Panhelleux, bartender du Copperbay (Paris, 10e). Elle a conçu trois recettes écoresponsables autour de la gamme Rum Explorer dont le Bestouan avec un shrub de groseille

le Hendrick’s cucumber lemonade

Quoi de plus rafraîchisssant qu’un gin ? Celui de la marque Hendrick’s est le seul infusé à la rose et au concombre. Son cocktail cucumber lemonade à base de jus de citron et rehaussé de trois rondelles de concombre se prêtera aux pauses détente.

Le Mantuano Cobbler Flower

La distillerie vénézuélienne Diplomàtico propose cet été de découvrir de nouvelles recettes de cocktails pour un voyage entre fraîcheur et exotisme. Le Mantuano Cobbler Flower associe le jus d’orange, l’orgeat et le citron vert.

Daiquiri de l’océan

On prend le large avec le rhum Trois Rivières cuvée de l’océan. Du citron vert, du sirop de sucre de canne et une pincée de sel marin pour une grande bouffée de fraîcheur.

Pimm’s original

L’alcool très prisé des Britanniques débarque en France. Pour en profiter, inutile d’être un mixologue chevronné. Il suffit de l’allonger au ginger ale puis de rajouter quelques fruits frais (fraises, oranges, concombres…) pour obtenir un joli cocktail.

Cointreau Margarita givrée

Cointreau propose sa Margarita givrée originale, un grand classique qu’on aime déguster quand il fait chaud. Cointreau, tequila, citron vert, sirop de sucre et glaces, le tout un blender et c’est prêt.

L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.