Dry January : 5 cocktails sans alcool faciles à faire

Le mois de janvier est celui des résolutions. Cette année encore, l’évènement Dry January prend de l’ampleur. De plus en plus de personnes vont tenter de mettre de côté l’alcool pendant tout le mois. Voici 5 recettes de cocktails sans alcool ou mocktails simples à faire chez soi.

Carrot

L’eau pétillante Perrier s’associe au mois sans alcool. Elle a plébiscité de célèbre bar à cocktails de Paris Little Red Door pour concevoir des recettes originales. Voici celles du carrot.

45 ml gin sans alcool

20 ml cordial de carotte

5 ml verjus

50 ml Perrier citron vert

Pour le cordial de carotte :

200 g carottes rappées

200 g sucre

400 g eau

6 g jus de citron

Éplucher et rapper les carottes. Placer les ingrédients dans un bol, mettre au réfrigérateur et laisser infuser toute une nuit puis filtrer.

Pink is the new black

30 ml Le fruit de sirop Monin Pamplemousse Ruby

10 ml de sirop saveur hibiscus Monin

120 ml de jus de cranberry

ginger beer

Verser tous les ingrédients excepté la ginger beer dans un verre tumbler rempli de glaçons. Bien mélanger. Compléter de ginger beer et mélanger délicatement. Décorer d'une demi rondelle de pamplemousse rose. Servir.

Colada boost

Gimber est une nouvelle boisson gourmande et épicée au gingembre sans alcool. On peut la consommer allongée avec un tonic ou dans des cocktails plus sophistiqués comme avec le Colada boost.

30ml de Gimber

100ml d'eau de coco

50ml de jus d'ananas

10ml de jus de citron vert frais

Verser tous les ingrédients sur de la glace dans un longdrink. Mélanger bien. Décorer d'un morceau d'ananas.

Atopia Paloma

Fabriqué à partir de distillats, d’extraits de plantes et d’arômes naturels, spiritueux sans alcool.

5 cl d’Atopia spiced citrus

1,5 cl de sirop d’agave

7,5 cl d’eau gazeuse au pamplemousse

Sur un lit de glaçons, verser les ingrédients.

Le Festi Spritz

Voici une version healthy du célèbre cocktail italien préparé avec l’apéritif sans alcool Festillant.

Pour deux verres :

1 orange

10 cl de Festillant Blanc

3 petites branches de romarin

8 cl d’eau pétillante

1 rondelle d’orange sanguine

2 cl de sirop de pamplemousse

Couper en deux et presser l’orange. Écraser les brins d’une branche de romarin dans un shaker. Ajouter le jus d’orange et le sirop de pamplemousse puis shaker. Verser la préparation dans un verre avec quelques glaçons et une rondelle d’orange sanguine. Verser l’eau pétillante puis le Festillant et terminer en ajoutant 2 brins de romarin.