Carrefour : rappel de tablettes de chocolat contenant des cailloux

La présence de cailloux a été détectée ce mardi 21 septembre dans plusieurs lots de tablettes de chocolat noir et au lait de la marque Carrefour, puis relayée par le site Rappel.conso.gouv.fr.

Le premier produit concerné se nomme «Carrés gourmands chocolat noir noisettes entières», commercialisé dans les rayons du géant français entre le 30 avril et le 17 septembre 2021.

#RappelProduit



Carrés gourmands chocolat noir noisettes entières - CARREFOUR





Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)





Motif : Présence de caillouxhttps://t.co/dry7UjrizP pic.twitter.com/i02bOsfSy1 — RappelConso (@RappelConso) September 21, 2021

Les lots 12821, 13021, 11621, 11721 et 10621 de cette tablette de 200 grammes sont concernés par ce rappel, dont la date limite de consommation est fixée au 1er avril ou au 1er mai 2022. Les clients ayant achetés ces produits sont invités à les ramener au magasin afin d’obtenir un remboursement ou à les détruire.

L’autre produit visé par la campagne de rappel s’appelle «Carrés gourmands chocolat au lait noisettes entières», mis en vente à Carrefour entre le 30 mars et le 17 septembre 2021.

#RappelProduit



Carrés gourmands chocolat lait noisettes entières - CARREFOUR





Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)





Motif : Présence de caillouxhttps://t.co/j0K0OBHdYJ pic.twitter.com/u0q8jCajy1 — RappelConso (@RappelConso) September 21, 2021

Les lots 10721, 10821, 12421 et 12521, contenant les tablettes individuelles (200 grammes) et par sachet de 2 (deux fois 200 grammes), font aussi l’objet d’un rappel. Leur date limite de consommation est également datée au 1er avril et 1er mai 2022.