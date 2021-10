Et le fromage préféré des Français est...

C’est la fin du règne du camembert. Le fromage normand a perdu sa place de numéro un dans le cœur des Français au profit de la mozzarella italienne.

Les Français font des infidélités à leurs fromages régionaux et placent donc un fromage italien en tête des ventes. Le président du Syndicat normand des fabricants de camemberts, Fabrice Collier, a confié au Figaro : «Depuis le début de l’année et jusqu’au 11 septembre on a vendu 29.230 tonnes de camemberts en France contre 33.170 tonnes de mozzarella.»

Du reste, depuis plusieurs années, le camembert voit sa part de marché reculer et ses ventes diminuer de 3% par an en moyenne. En 2010, les Français consommaient 3,5 camemberts chacun par an, soit 55.000 tonnes par an. Dans les années 1980, la production de camembert était deux fois supérieure à aujourd’hui et avoisinait les 180.000 tonnes annuelles.

Facile à cuisiner, la mozzarella plébiscitée

Si la mozzarella gagne autant de terrain, c’est parce qu’elle se cuisine à toutes les sauces. Sur la pizza, l’un des plats préférés de Français, dans une salade, seule, en plat ou bien en apéritif, le fromage italien est partout.

La mozzarelle connaît une croissance moyenne de 5% par an et a même connu un pic de ses ventes en 2020. Selon France AgriMer, la croissance enregistrée par la mozzarella cette année-là a été de 21,2%.