Pourquoi les bouteilles de vin sont-elles vertes ?

Les lendemains de week-end, les containers sont généralement pleins et les bouteilles de vin s’accumulent à leurs pieds. Un constat s’impose : elles sont majoritairement faites de verre de couleur verte.

Serait-ce une coquetterie des vignerons ? Car tous les vins ne sont pas logés à la même enseigne. On trouve parfois de l’ambré mais aussi du verre incolore.

Cette coloration s’explique par la fragilité du vin. Réputé pour être l’aliment le plus complexe au monde, il est aussi l’un des plus sensibles, notamment à la lumière. Les rayons UV sont connus pour avoir des effets délétères. Ils vont créer une réaction chimique et entraîner une dégradation de sa saveur mais aussi de ses arômes.

Il suffit d’une quinzaine de minutes en plein soleil pour qu’un vin développe ce que les connaisseurs appellent «le goût de lumière». Et si l’on se fie à leur avis, cela n’a rien de séduisant : en effet le vin va développer une odeur de soufre, de chou-fleur, voire de beurre à l’ail.

Afin de le protéger de ces effets peu ragoutants, les vignerons embouteillent leur jus de raisin fermenté dans des bouteilles en verre teinté. Le vert et l’ambre sont les couleurs les plus répandues. Elles assurent une protection efficace contre les UV.

C’est le cas du champagne. La boisson luxueuse est fragile et se vend dans des bouteilles vertes. Mais le blanc de blanc, un champagne 100% chardonnay particulièrement tendance, est quant à lui produit dans des contenants incolores. Pour appuyer son image de pureté et d’élégance, les vignerons jouent la transparence. Le marketing prend donc le pas sur la conservation. Le tout est quand même emballé soit dans un étui en carton soit dans une feuille de soie.

Le verre incolore est aussi utilisé pour les bouteilles de rosés et de certains blancs. Cela signifie qu’ils sont à boire jeunes, et surtout rapidement. Par ailleurs, on sait que la couleur de la robe du rosé est déterminante dans l’acte d’achat, les plus clairs étant très plébiscités.