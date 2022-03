L'ex-Top Chef Mallory Gabsi vient d'ouvrir son nouveau restaurant à Paris

Après le succès de plusieurs projets culinaires, l’ex-Top Chef Mallory Gabsi vient d’ouvrir son premier restaurant gastronomique à Paris dans le 17e arrondissement.

Les premiers clients ont découvert ce week-end un lieu à la déco particulièrement soignée. En charge du projet, l’architecte Arnaud Behzadi a expliqué s’être inspiré de la cuisine du jeune chef avec notamment un jeu de textures.

Pour sa première table, le demi-finaliste de Top Chef 2020 ne cache pas son ambition : «On ne va pas à Paris faire des frites! Viser l’étoile Michelin, c’est un rêve de gosse. Je ferai tout pour et je pense que j’en suis capable. Je pense que les équipes que j’ai en sont capables aussi. J’ai été formé par des chefs étoilés qui ont toujours été sur mon dos» expliquait-il en décembre au site sudinfo.be.

Le restaurant compte 28 couverts et propose deux menus : 69€ pour quatre services et 110€ pour six services.

Depuis sa participation au programme emblématique il y a deux ans, le chef a publié un livre de recettes, et lancé des cours de cuisine en ligne. Il a aussi ouvert avec Adrien Cachot deux friteries modernes 140°C à Bruxelles.

Mallory Gabsi, 28, rue des acacias, Paris 17e