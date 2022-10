McDonald’s lance un Happy Meal pour adultes

La chaîne de fast-food américaine vient d’annoncer la sortie d’un Happy Meal dédié aux adultes. Il contient des figurines emblématiques de McDonald’s.

Hamburglar, Birdie, Grimace… Les anciennes mascottes du géant de la restauration rapide McDonald’s s’offrent une seconde vie. Des figurines à leur effigie sont désormais disponible dans un Happy Meal spécialement conçu pour les adultes.

La boite emblématique - très prisée des enfants pour le contenu et surtout le jouet - sera donc accessible aux grands à partir du mois d’octobre, mais seulement aux Etats-Unis.

C’est le fruit d’une collaboration avec la marque de vêtements Cactus Plant Flea Market, qui lance parallèlement une collection limitée (tshirts, hoodie, etc) qui reprend les codes du géant américain.

©McDonald's

Dans le détail, la boite du Happy Meal spécial troque son rouge traditionnel pour le vert. A l’intérieur, en plus du menu classique (Big Mac ou nuggets), le client pourra donc trouver un des quatre jouets spécialement conçus pour l’occasion. Parmi les mascottes déjà connues, un petit nouveau fait son entrée : Cactus Buddy.

cactus buddy! got all four will u? pic.twitter.com/yYeeYxZiWk

— McDonald's (@McDonalds) October 3, 2022