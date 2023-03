Guide Michelin : Alexandre Couillon fait son entrée dans le club des chefs 3 étoiles en 2023

La cérémonie du Guide Michelin France, qui s’est tenue ce lundi matin à Strasbourg, a dévoilé son millésime 2023. Alexandre Couillon est le seul nouveau chef à décrocher 3 étoiles cette année, portant à 29 le nombre d’établissements triplement étoilés en France.

Alexandre Couillon a la tête dans les étoiles. Le chef du restaurant «La Marine» à Noirmoutier, en Vendée, est le seul nouveau chef à avoir été distingué de 3 étoiles en 2023, plus haute distinction de la gastronomie dans le monde. Une récompense qu'il a partagé avec son épouse Céline, à la tête de la salle de leur restaurant. «Pour nous, c'est une histoire a deux», a réagi le chef au moment de revêtir sa veste. «On est heureux mais le travail n'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à raconter et à faire», a-t-il poursuivi.

Au total, 29 établissements afficheront 3 étoiles dans l’édition 2023 du guide Michelin France, contre 31 l’année dernière. La semaine dernière, le guide rouge avait en effet annoncé la rétrogradation de Guy Savoy et Christopher Coutanceau, tandis que le chef triplement étoilé Christophe Bacquié avait déjà annoncé la fermeture de son restaurant.

44 nouveaux établissements récompensés

Au total, 44 nouvelles tables ont été récompensées lors de cette cérémonie. Devant un parterre de 500 chefs, 39 restaurants ont ainsi décroché leur première étoile, et quatre adresses, respectivement dirigées par les chefs Cyril Attrazic, Christophe Dufossé, Cédric Burtin et Florian Favario afficheront pour la première fois deux macarons.

Une édition 2023 qui a notamment fait la part belle aux régions puisque 37 des promus se trouvent en dehors de l'Ile-de-France. Deux régions ont d'ailleurs tiré leur épingle du jeu : les Pays de la Loire et les Hauts-de-France.

En parallèle, 8 tables ont été saluées par une étoile verte pour leur engagement dans une cuisine écoresponsable.

Parmi les autres distinctions du Guide Michelin, le prix du jeune chef 2023 a, quant à lui, été décerné à Mallory Gabsi. A 26 ans, le chef passé par les cuisines de Top Chef est également lauréat d'une première étoile cette année, pour son restaurant éponyme situé à Paris.