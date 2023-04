Voici les meilleures confitures pour la santé, selon 60 millions de consommateurs

Dans son dernier numéro, le magazine 60 millions de consommateurs s’est intéressé aux pots de confitures vendus en grandes surfaces. D’après cette enquête, de nombreuses références contiennent des pesticides.

Étalée sur une tartine, la confiture est le petit plaisir gourmand du matin. Très consommée par les Français, elle se décline en une multitude de références et de saveurs. Mais si sa recette est relativement simple, on découvre, à regarder de plus près la composition, des traces de pesticides. C’est la conclusion du magazine 60 millions de consommateurs qui a étudié une quarantaine de références.

Deux saveurs ont été testées : fraise et abricot. Et dans plus de la moitié des pots, des molécules de pesticides ou de fongicides ont été relevées. Plus inquiétant, certaines références contiennent des traces de substances interdites dans l’Union européenne.

Le magazine note également que ce sont les pots de confiture d’abricot qui sont les plus concernés. Même si ce tableau est plutôt accablant, on peut toutefois continuer à dévorer des tartines le matin : «Les doses constatées sont de cinq à dix fois inférieures à la limite maximale de résidus (LMR) imposée par la réglementation. On est tout juste au-dessus du seuil de quantification» a expliqué au magazine Blandine Delbecque, responsable qualité chez Lucullus, propriétaire de la marque Confituriers des Hauts-de-France.

Nouveau numéro !





À la une – Confitures : des #pesticides indésirables



Nous avons testé 40 produits. Mauvaise surprise : 15 molécules différentes d’insecticides et de fongicides, dont 2 interdites dans l'UE. Quels sont les pots à éviter ?



https://t.co/AgRoyan15e pic.twitter.com/kUIhfXK08u — 60 Millions de consommateurs (@60millions) March 30, 2023

Ceux qui tiennent à éviter toute exposition aux pesticides pourront se tourner vers les confitures bio. Parmi les dix références testées, aucune ne comporte de traces de molécule toxique. Un autre produit se distingue dans le classement établi par 60 Millions de consommateurs. Il s’agit du pot «U - Fraise 65% de fruits» qui, en plus de présenter un bon rapport qualité prix (5,75 €/kg), ne contient pas de pesticides. Pour les amateurs d’abricots, c’est la référence «Paysans d’ici - Abricot bio 60% fruits» que le magazine recommande.