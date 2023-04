Maux d'estomac, malaises vagaux... Ce supermarché retire «les chips les plus piquantes du monde» de ses rayons

Un supermarché mosellan vient de retirer de ses rayons une marque de chips particulièrement épicées. Elle incite les adolescents à les manger pour en filmer les effets secondaires afin de publier une vidéo sur les réseaux sociaux.

«La brûlure intense dure environ 10 à 20 minutes, mais vous n'oublierez pas cette expérience», peut-on lire dans la description du produit. Les «Hot Chips Challenge» sont au cœur d’une polémique depuis peu. Ce produit vendu en grandes surfaces a fait l’objet d’un retrait dans un supermarché en Moselle en début de semaine. Son gérant a expliqué qu’il ne voulait pas «prendre le risque de rendre des clients malades».

Et pour cause, de nombreuses vidéos sont apparues sur TikTok, où l’on voit des adolescents se lancer dans le défi de manger ces chips pour en filmer les effets.

Un phénomène venu des États-Unis

Elles font écho au «One Chip Challenge», qui fait des ravages outre-Atlantique depuis 2016. En effet, aux Etats-Unis de nombreux cas d’hospitalisations ont été enregistrés à la suite de défis qui ont mal tourné. En 2021, la Tyler Independent School District basée au Texas a du se fendre d’un communiqué pour inciter les parents à la plus grande vigilance, après le malaise de trois élèves. L’an dernier, d’autres cas d’hospitalisations en urgence ont été rapporté à la Lodi Unified School District en Californie.

Il faut dire que la composition de ces chips détonnent. Elles sont faites à partir de deux piments les plus épicés au monde : le carolina reaper et le trinidad scorpion moruga. Ils contiennent un taux particulièrement élevé de capsaïcine, la molécule qui provoque une intense sensation de brûlure.

Pour certains la consommation va se résumer à une bouffée de chaleur. Mais chez d'autres personnes plus sensibles, elle peut engendrer des symptômes plus graves comme des vomissements, des diarrhées ou des douleurs abdominales. Plus grave, si la molécule entre en contact avec les yeux, elle peut provoquer d’intenses brûlures. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est commecialisée avec un gant.

Le packaging de ces chips a le mérite de ne tromper personne. Arborant le hashtag #hotchipchallenge, la boite est en forme de cerceuil.