Street food : le rappeur Hatik et Umami burger font une collab pour une association

La chaîne de street-food Umami Burger a fait appel au rappeur Hatik pour concevoir un sandwich spécial, dont une partie des recettes sera reversée à une association.

Après Joey Starr, c’est au tour du rappeur Hatik de se lancer dans la food. Mais ce dernier le fait pour la bonne cause. Umami Burger, une chaîne américaine qui a ouvert sa toute première adresse en Europe au sein de l'hôtel Pullman Montparnasse à Paris, propose depuis peu un celebrity burger. Comme son nom l’indique, c’est un burger qui a été créé en collaboration avec une célébrité, dans l’optique de reverser des fonds à une association.

Le Hatik burger reprend donc la spécificité de la marque, c’est-à-dire la fameuse saveur «umami» que d’aucuns appellent la 5e saveur après le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Il contient un filet de poulet croustillant au piment de Cayenne recouvert de graines, du cheddar, des pickles et des oignons cébettes émincés. Le tout avec une sauce Brazil à base de purée d’ananas, de mayonnaise, de moutarde de Dijon, de citron, de curry et de coriandre.

Pour chaque Hatik Burger vendu, 1 euro sera reversé à l’association «Big Up Project». Elle a été fondée par Mélanie Georgiades (Diam’s), de qui l’artiste est très proche. Elle œuvre dans le but d’améliorer le quotidien d’enfants de milieux défavorisés dans le monde (éducation, hygiène, loisirs et besoins alimentaires).

«Je respecte beaucoup Diam's de qui je suis assez proche, et je souhaitais mettre en lumière son travail associatif et la noble cause qu’elle soutient. J’adorerais pouvoir m’impliquer associativement, et je le ferai c’est certain, mais en attendant c’est ainsi que je souhaitais apporter ma petite pierre à l’édifice qu’elle a créé», a déclaré l’artiste dans le communiqué qui annonce l’opération.

Hatik Burger, 15 euros, jusqu’au 11 juin (disponible en livraison)

Umami Burger, 19, rue du Commandant René Mouchotte, Paris 14e.