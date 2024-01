Rappel de produits : attention, ces lardons vendus dans toute la France présentent un risque de listériose

Des lardons des marques «Le p'tit bio» et «Le bio des éleveurs» vendus dans toute la France font l'objet d'un rappel de produits pour des risques de listériose.

Au lendemain des fêtes de fin d'année, une nouvelle alerte sanitaire a été émise. Le site gouvernemental Rappel Conso a notifié d'un rappel des lardons des marques «Le p'tit bio» et «Le bio des éleveurs» vendus dans toute la France entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 pour une suspicion de présence de listeria qui aurait engendré des cas de listériose. Quatre références sont concernés par le rappel. Les lardons nature et fumés des marques «Le p'tit bio» et «Le bio des éleveurs».

Si vous possédez une barquette de ces lardons, il est recommandé de ne pas le consommer et de rapporter le produit au point de vente afin qu'il soit détruit. Vous serez remboursé.





Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines», explique Rappel Conso.

Ce n'est pas la première fois que des lardons sont rappelés pour des cas de listériose. Au mois de décembre, des barquettes de lardons vendues dans des magasins Carrefour avaient l'objet d'un rappel pour la même cause.