Epiphanie 2024 : quelle est la réelle origine de la galette des rois ?

Elle est indissociable de la fête de l’Epiphanie. La traditionnelle galette des rois (ou gâteau des rois dans certaines régions du sud de la France) est l’héritage d’une tradition païenne.

Chaque année au mois de janvier, la galette des rois fait son retour. Si les Français sont de grands amateurs (il s'en vend chaque année plusieurs millions d'après la profession), ils sont nombreux à ignorer son origine. En fait elle viendrait des Saturnales, une fête romaine célébrant le dieu Saturne et le Soleil.

Un repas était alors partagé entre les maîtres et les esclaves et une fève (un haricot) était glissée dans un gâteau ou une galette dont l’aspect rond et doré rappelait le soleil. Celui qui tombait dessus était ainsi désigné roi du festin.

La tradition a été conservée après la christianisation, l’Eglise ayant fait coïncider la fête avec la célébration de l’arrivée des Rois mages devant le berceau de l’enfant Jésus. Quant à la galette actuelle, composée de pâte feuilletée et de frangipane, elle serait arrivée beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe siècle.