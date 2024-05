Fête des mères : Anouchka Delon partage des clichés inédits avec sa maman Rosalie van Breemen

À l’occasion de la fête des mères, ce dimanche 26 mai, Anouchka Delon a dévoilé sur son compte Instagram plusieurs photos sur lesquelles elle pose au côté de sa mère, Rosalie van Breemen.

Ce dimanche, de nombreuses célébrités ont profité de la fête des mères pour partager avec leurs abonnés de tendres clichés. C’est notamment le cas d’Anouchka Delon. Sur son compte Instagram, la fille d’Alain Delon a en effet publié deux anciennes photos d’elle et de sa mère, l’ancien mannequin néerlandais Rosalie van Breemen. Pour l’occasion, l’actrice de 33 ans a également tenu à rendre hommage à toutes les mamans et à toutes les femmes.

«À toutes celles qui font du mieux qu’elles peuvent avec ce qu’elles ont. Qui nous montrent qu’on peut être plus que juste une maman. Qu’on peut être tout ce qu’on désire, difficilement mais avec force et conviction. Surtout avec amour… à mon sens, rôle le plus beau et le plus difficile qu’il soit.», a-t-elle écrit en légende de sa publication, avant de conclure : «Tchin à toutes les Mamans de près ou de loin !».

Depuis le début de l'année, Anouchka Delon et ses frères se livrent une bataille médiatique et judiciaire sans merci. Toutefois, Rosalie van Breemen, qui est également la mère d'Alain-Fabien, ne s’est jusqu’alors jamais mêlée publiquement de cette histoire. Il y a quelques mois, au micro de France Inter, Anouchka Delon, enfant chérie de son père, est revenue sur sa relation avec sa mère, affirmant notamment que cette dernière est davantage complice avec son petit frère.

«C'est une femme pour laquelle j'ai un amour infini, et qui a une relation peut-être plus forte avec son fils qu'avec moi, et je l'accepte», avait-elle déclaré. «Ça ne m'empêche pas de l'aimer. Moi, je l'aime encore plus, et j'ai encore plus envie qu'elle me regarde», avait poursuivi la compagne de Julien Dereims, avec qui elle a eu un petit garçon, Lino, né en 2020.

Rosalie van Breemen et alain delon, 15 ans d'amour

Pour mémoire, Rosalie van Breemen a rencontré Alain Delon à la fin des années 1980, sur le tournage du clip «Comme au cinéma». Malgré une différence d'âge significative de 31 ans, le couple a désiré fonder une famille. Trois ans après le début de leur relation, en novembre 1990, ils ont accueilli Anouchka Delon, puis en 1994, Alain-Fabien.

Après plus de quinze ans d'une relation décrite comme «passionnelle», ils se sont séparés en 2001.