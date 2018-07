Des témoignages d'agressions sexuelles pendant les festivités post-finale

Des dizaines de femmes ont raconté, sur les réseaux sociaux, avoir été victimes d'agressions sexuelles lors des festivités qui ont suivi la victoire de la France en finale de la Coupe du monde.

Dans les fan zones, dans les bars ou dans la rue, de nombreux hommes semblent avoir profité de la foule pour toucher des femmes sans leur consentement ou les embrasser de force, comme le rapporte des victimes sur Twitter.

Je vous laisse observer la soirée horrible que la délicatesse masculine à fait passer à beaucoup trop de femmes hier soir...



— Kateya (@KateyaV) 16 juillet 2018

Une utilisatrice, Kateya, a regroupé plusieurs témoignages. «Un mec alcoolisé vient de me foutre une main au cul tout en essayant de m'embrasser de force, je le repousse, il me prend par le cou en disant: "c'est la victoire qu'est-ce que tu attends?"», peut-on notamment lire.

Hier à la fan zone un mec à côté de moi me touchait les fesses. Au départ je pensais que c'était juste le contact avec la foule mais non c'était bien sa main. Bref j'ai rien dit je suis juste partie, comme d'hab https://t.co/CaJsUXFgz6 — AH OUI HEIN (@Loulia_7) 17 juillet 2018

La fan zone du Champs de Mars, à Paris, où s'étaient regroupées près de 100 000 personnes, aurait été le théâtre d'agressions particulièrement nombreuses, avant même la fin du match. «Au prochain but elle est pour moi», rapporte ainsi avoir entendu une jeune femme, après avoir repoussé les avances de son voisin.

Aujourd’hui j’ai engueulé trois mecs qui me mettaient une main au cul et un gars bourré qui faisait chier une meuf à côté de moi pendant la deuxième mi temps je l’ai attrapé par le col je me suis pris pour Wonderwoman pic.twitter.com/nqB7kr8ORv — Marine Cazard (@MarineCazard) 15 juillet 2018

«J'ai engueulé trois mecs qui me mettaient une main au cul et un gars bourré qui faisait chier une meuf à côté de moi», raconte une utilisatrice de Twitter. «Les hommes qui n'ont pas cessé de me toucher, de me harceler de me suivre dans la rue (...) Lachez ma veste, lachez nos vestes. Arrêtez de gâcher nos moments de joie et de plaisir», s'agace une autre.

Pour l'abruti bourré en bleu blanc rouge qui essayé de m'embrasser de force dans la rue https://t.co/qdL5rtoyj9 — Mathilde (@atsuga_mi) 15 juillet 2018

Plusieurs de ces femmes déplorent, en outre, l'absence de réaction des personnes présentes au moment des faits. Des hommes ont également rapporté les scènes dont ils avaient été témoins.

Contacté par CNews, la Préfecture de police n'a pas réagi pour l'instant.