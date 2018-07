Paris : un nouvel espace vert de 5.000 m2 dans la capitale

Les habitants du quartier sont ravis. Situé entre le boulevard Voltaire et le boulevard Richard Lenoir, ce parc traversant est un vieux projet, achevé par l'actuelle mandature et qui s'inscrit dans leur politique d'ouvrir 30 hectares d'espaces vers supplémentaires, d'ici à 2020.

Ça y est : le jardin Truillot est ouvert ! Plus d’un-demi hectare d’espaces verts de plus pour #Paris11 , arrondissement le plus dense et le moins doté en espaces verts de #Paris = un cadre de vie amélioré, un air meilleur, une ville plus agréable pic.twitter.com/PhGFJz7Hht

— François Vauglin (@FVauglin) 17 juillet 2018