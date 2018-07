Corse : un policier agressé par deux mineurs

Deux semaines après la sauvage agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne, un gardien de la paix a de nouveau été violemment frappé jeudi matin en Corse par deux mineurs de 17 ans.

Les faits se sont déroulés vers 5h20. Alors qu'il se rendait au commissariat de Bastia pour prendre ses fonctions, les deux agresseurs lui ont donné des coups de poing et de pied. L'état de santé du policier, blessé à la tête, a nécessité son hospitalisation.

Les deux mineurs ont été interpellés et mis en garde à vue. Selon la préfète de Corse, la victime a «été prise à partie en raison de sa qualité de policier».

La préfète de #Corse condamne avec la plus grande fermeté l'agression d'un policier ce matin à Bastia. Elle témoigne de son plein soutien à la victime, à sa famille et à ses collègues de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse. pic.twitter.com/nW58igmhJw — Préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud (@Prefet2A) 19 juillet 2018

Le 4 juillet, un couple de policiers avait été passé à tabac par deux frères de 24 et 27 ans, à Othis (Seine-et-Marne). Tous les deux avaient été condamnés à des peines de prison de six ans (dont dix-huit mois avec sursis) et quatre ans (six mois avec sursis).