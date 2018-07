Une députée LREM en passe d'être exclue du groupe pour avoir voté contre le projet de loi immigration

La députée LREM Aina Kuric a voté contre le projet de loi asile-immigration en nouvelle lecture dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle s’expose ainsi à une exclusion du groupe majoritaire, conformément à la règle établie par son président Richard Ferrand.

Si l'élue de la Marne s'était déjà abstenue en première lecture, elle a cette fois été la seule de son groupe à voter contre le projet de loi «pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie». Onze élus LREM se sont abstenus et qurante-trois ont voté pour le texte porté par Gérard Collomb.

«Une fausse solution»

Elle avait notamment dénoncé jeudi dans l'hémicycle l'adaptation du droit du sol à Mayotte, y voyant «une fausse solution». Un article introduit au Sénat et approuvé par l'Assemblée jeudi (par 47 voix contre 19), exige pour les enfants nés à Mayotte que l'un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.

La mesure a été critiquée jeudi par certains autres LREM et MoDem et par les trois groupes de gauche, qui ont échoué à la faire supprimer. Elle est soutenue par l'exécutif au nom de la nécessité de faire face à la très forte immigration clandestine en provenance des Comores.

Mme Kuric, élue d'origine malgache, membre de la commission des Affaires étrangères, avait déposé des amendements pour supprimer cette disposition. Conformément à la règle au sein du groupe LREM, «abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel», cette chef d'entreprise dans l'œnologie de 31 ans s'expose à une exclusion.

«Le bureau du groupe se réunit tous les mardi. On en saura plus à ce moment», indiquait-on vendredi soir au groupe, qui compte 312 élus. En avril, Jean-Michel Clément avait annoncé se mettre «en congé» du groupe après avoir voté contre le texte asile-immigration en première lecture, le seul dans ce cas. Cet ex-PS siège désormais chez les non-inscrits.

Le texte asile-immigration doit faire l'objet d'un ultime vote le 1er août, dernier jour de session extraordinaire, après une dernière navette avec le Sénat.