JeSuisCute : un hashtag féministe taxé d'exhibitionniste

Le mot dièse - en français «je suis mignonne» - a été lancée le 28 juillet dernier par Manny Koshka, une modèle d'origine lilloise. Sur Twitter, elle a publié quatre photos où elle apparait partiellement dénudée, en sous-vêtements, accompagnée d'un commentaire où elle explique sa démarche.

La jeune femme s'insurge contre la «police des moeurs» qui sévit sur les réseaux sociaux dès qu'un bout de peau ou une partie du corps féminin est dévoilé et défend la liberté de montrer son corps, en appelant d'autres à suivre son exemple. De nombreuses internautes ont alors posté à leur tour leurs photos, parfois en lingerie, parfois dénudées ou dans des tenues plus classiques.

Allez, je participe au #JeSuisCute. Parce que le corps de la femme n'a plus à être un tabou et qu'on a le droit de l'exposer comme on veut, quand on veut.



Et que ça ne vous donne à aucun moment le droit de nous insulter, menacer, harceler, violenter, ... pic.twitter.com/f82q62wND1

— Naomi S. Perso (@Nao_little_life) 28 juillet 2018