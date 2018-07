La députée LREM ayant voté contre le projet de loi immigration restera membre du groupe

La députée LREM Aina Kuric, qui avait voté contre le projet de loi asile-immigration en nouvelle lecture, au risque d'une exclusion vu la règle établie par Richard Ferrand, restera membre du groupe majoritaire, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Son maintien a été décidé «à l’unanimité» du bureau du groupe. La règle, édictée par Richard Ferrand, était pourtant claire : «abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel».

Elle avait d’ailleurs été appliquée concernant Jean-Michel Clément (ex-PS), contre le projet de loi en première lecture, qui s'était mis «en congé» du groupe ensuite, avant de siéger chez les non-inscrits.

Richard Ferrand a procédé une sorte de «rappel au règlement» à Aina Kuric ce week-end, selon les informations d’une source proche du groupe. L'élue de la Marne, abstentionniste en première lecture, a été la seule de son groupe à voter contre en nouvelle lecture.

«J'ai voté contre le fond (...) mais cela ne veut pas dire que j'ai voté contre mon groupe», s’était-elle défendu ce week-end sur France 3 Grand Est.

«Elle n'a pas cherché la publicité sur son vote, elle n'a pas couru les Quatre Colonnes, elle n'a pas fait le début du millième du commencement d'une offensive contre le groupe, elle a expliqué son attachement au droit du sol par ses origines malgaches», a plaidé dans les couloirs Gilles Le Gendre, l'un des vice-présidents du groupe cité par l’AFP, à l'unisson d'autres responsables LREM. Et «elle ne votera pas contre» en lecture définitive mercredi, selon une source proche du groupe.

«Le signal politique si on exclut une marcheuse historique, après avoir défendu voire couvert Alexandre Benalla, serait incompréhensible. On a besoin au contraire de montrer qu'on est lucides et ouverts aux critiques. Sinon, le mouvement de réformes s'arrêtera», jugeait ce week-end un cadre du parti.