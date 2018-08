Une pétition pour sauver les ours polaires du Marineland d’Antibes

L’association C'EST ASSEZ! a mis en ligne une pétition adressée à Nicolas Hulot, ministre de la Transition Écologique et Solidaire, pour transférer les ours polaires du Marineland d’Antibes qui souffrent de la canicule.

Dans une vidéo publiée par une militante de l’association, Raspoutine et Flocke, deux ours polaires apparaissent haletant avec une abondante bave sur les lèvres.

«Des pics de chaleur avoisinant les 40 degrés ont été constatés l’été dernier, souligne l’association. Or, au-dessus de 10 degrés, les ours polaires souffrent d’hyperthermie». Dans ces conditions, C’EST ASSEZ! a d'abord contacté Marineland qui a justifié la bave et les mouvements de langue par des signes de rut.

Sur le même sujet Animaux Arctique : Un ours polaire abattu pour avoir attaqué un homme «Mettre un ours polaire dans un enclos est une hérésie, il devient fou» Des explications loins de satisfaire l’association qui a décidé d'entrer en contact avec des scientifiques et des experts des ours polaires sauvages. Ces derniers ont répondu qu’ils n’avaient jamais « aperçu dans la nature d’ours polaire avec de la bave blanche comme sur la vidéo, ce qui doit correspondre à un stress lié à une température excessive». «Mettre un ours polaire dans un enclos est une hérésie, il devient fou.»

Un constat qui coïncide avec d’autres vidéos, que l'association dit détenir, où les ours Raspoutine et Flocke répètent les mêmes allers-retours. C’EST ASSEZ! demande au ministre de transférer les ours polaires dans un lieu plus adapté à leur physiologie et d’interdire la captivité de ces mammifères en France.

Ce mercredi, la pétition a déjà reçu le soutien de 137 966 personnes.