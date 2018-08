Fusillade à Beaune : deux personnes interpellées, le mobile raciste retenu

Deux individus, soupçonnés d'avoir pris part à la fusillade à l'encontre de sept jeunes, dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier (Côte-d'Or), ont été interpellés vendredi soir.

Ils sont soupçonnés de «tentative d'assassinat, violences aggravées par notamment la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance à une soi-disant race, religion ou ethnie, réelle ou supposée, injures publiques à caractère racial, menaces de mort à caractère racial», a indiqué le parquet de Dijon.

Communiqué de presse @ProcureurDijon



Suite coups de feu à Beaune 30-07-18, enquête a connu ce jour évolution majeure, grâce à mobilisation totale des enquêteurs



Collaboration #Police et #Gendarmerie



Hommage au policier de #BRI de Marseille blessé pour permettre l'interpellation pic.twitter.com/9LNpWuQwTr — Eric MATHAIS procureur de Dijon (@ProcureurDijon) 10 août 2018

Tentative de fuite

Le premier individu a été interpellé à 16h30 par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Marseille dans la commune de Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône). Quant au second, resté au volant de son véhicule, il s'est enfui en fonçant sur les policiers, «blessant à la jambe un fonctionnaire de la BRI de Marseille». Il a finalement été maîtrisé et arrêté à son tour, dans la même commune, aux alentours de 19h45, et devra également répondre du chef de «tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de la force publique», précise le communiqué.

Les faits qui leur sont reprochés remontent à la nuit du 30 au 31 juillet. Aux alentours de 2 heures du matin, une Renault Clio avait foncé sur un groupe de jeunes sans les atteindre, dans le quartier populaire de Saint-Jacques à Beaune. «A 4h20, les deux auteurs revenaient à bord d'une Mercedes classe B (...) et faisaient feu avec une arme longue sur les personnes présentes», a rapporté le parquet.

Une enquête laborieuse

Sept jeunes âgés de 18 à 25 ans avaient été blessés, dont deux sérieusement, par les «gerbes de plombs de calibre 12», mais leurs jours n'ont pas été mis en danger. «Jusqu'à une quarantaine de policiers et une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés» pour retrouver les auteurs des tirs, a expliqué le parquet, assurant que la localisaton des suspects «s'est avérée difficile, ceux-ci étant très mobiles sur le territoire national».